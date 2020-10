President Trump en vrouw Melania positief getest op het coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump (74) en zijn vrouw Melania (50) zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft Trump zelf op Twitter gemeld.

Trump en Melania lieten zich donderdag testen nadat Hope Hicks (31), een vooraanstaande adviseur van Trump, besmet bleek.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Trump schrijft op Twitter dat hij en Melania nu in quarantaine zijn gegaan. “We komen er SAMEN doorheen”, schrijft hij in zijn tweet. De arts van de president zegt dat het naar omstandigheden goed gaat met Trump en zijn vrouw.

Presidentiële debatten

Hicks zat met hem in het presidentiële toestel, de Air Force One, op weg naar het verkiezingsdebat met Joe Biden in Cleveland. Ook reisde ze deze week met Trump mee naar onder meer een campagnebijeenkomst in Minnesota. Toen ze terugkeerde in Washington kreeg ze klachten en werd daarop positief getest.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn over ruim vier weken, op dinsdag 3 november, maar de arts verwacht dat Trump gewoon vanuit huis aan het werk kan en al zijn taken kan vervullen. De first lady heeft al haar verplichtingen voorlopig geannuleerd.

