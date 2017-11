Elsbeth: "Ik zeg het maar meteen open en bloot: ik ben preuts"

Elsbeth Drijver (50) is coördinator tekstredactie. Met haar man André heeft ze twee zoons (15 en 12) en een dochter (14). Ze denkt erover na om naar de sauna te gaan.

Opgietingen

Ik zeg het maar meteen open en bloot: ik ben preuts. Zo, nu weet je het ook. Je zult mij ’s zomers niet op een naaktstrand treffen of op een naturistencamping. En ik heb ook liever niet dat iemand die ik nauwelijks ken aan me zit. Prima. Valt goed mee te leven. Nu is het wel zo dat die preutsheid me weerhoudt dingen te doen die wel heerlijk schijnen te zijn. Een dagje sauna bijvoorbeeld, of een Turks stoombad en een uitgebreide massage. Ik heb ook nog nooit een thermaal bad genomen, gevolgd door opgietingen. Vind ik wel een beetje klinken als de rituelen die men in acht neemt voordat je in lappen gewikkeld in een sarcofaag een piramide in wordt geschoven, maar volgens mijn collega’s dragen deze handelingen werkelijk bij aan een optimale staat van ontspanning. Na een drukke periode op de redactie (de kerstnummers worden wonderschoon!) en een verbouwing thuis (we zijn op de helft) lijkt me dat toch precies wat ik nodig heb, zo vlak voor de feestmaand waarin mijn oudste zoon 16 wordt, mijn man 50 en mijn vader 80. O ja, 30 december mag ik zelf ook tig kaarsjes uitblazen.

Zal ik het dan toch een keertje doen? Gewoon proberen. Zolang het niet in Amsterdam is, maar in Drenthe of Ettten-Leur… Beloof je dan niet te gaan lachen om dat badpak en die zonnebril?

Elsbeth

Beeld: iStock.