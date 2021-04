Dít wordt de prijs voor een testbewijs om horeca, evenementen en musea te bezoeken

De Verraders is één van de grote kijkcijferhits van dit voorjaar, en de spanning zal de komende afleveringen alleen nog maar verder oplopen. Vooral nu zangeres Samantha Steenwijk overgestapt is van getrouwe naar verrader.

Er zijn nog drie verraders en zes getrouwen in het spel. Wie gaat er uiteindelijk met de pot zilver vandoor?

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

“Monster”

Originele verrader Kees Boot zei bij Samantha’s overstap al dat hij en Holly Brood “een monster” in huis hadden gehaald. En daar is hij zelf de dupe van geworden. In een voorstukje zagen we namelijk al dat de drie verraders het oneens waren over wie er naar huis moest.”Als jij Loek (Peters, red.) eruit stemt, denk ik dat je de verdenking van jou af haalt”, zegt Samantha tegen Kees. Maar daar zijn Kees en Holly het niet mee eens: “Dan knalt ‘ie er juist vol op”. Kees vindt dat Francis eruit moet, Holly kiest Abbey en Samantha zegt Barbara. Maar uiteindelijk dubbel-verraadt ze Kees.

Knop omgezet

“Ik heb een knop omgezet. Anders kan ik dat hele verraderschap niet aan”, zei Samantha. Ze verklaart dat ze dat na het programma wel naar een psycholoog gaat en gaat biechten. “Ik doe me voor als een getrouwe en verraad ook nog eens een verrader. Heel slecht dit”, slaat ze de spijker op de kop.

En dát na het overleg tussen Kees en Samantha waarin ze om toevertrouwde het samen op te nemen tegen de getrouwen. Uiteindelijk stemt ze op hem en moet hij het spel verlaten, nog voor de verraders een getrouwe konden ‘vermoorden’.

Volgens Samantha “zou hij het wel snappen”, maar zijn paniekerige gezichtsuitdrukkingen spraken boekdelen. Hij zéi daarentegen iets anders: “Dat rare spel. Die dubbele agenda, ik kan het niet uitleggen. Mag ik alsjeblieft naar mijn ontzettend lieve vrouw en lieve kinderen?”.

De reacties lopen uiteen. Samantha is ‘koningin der verraders’, wat zowel positief als negatief wordt uitgedrukt. Tegelijk is er veel bewondering voor Kees.

Toch heel gaaf om te zien dat @hollymaebrood sterk overeind blijft in de #verraders. Topper! @Samantsteenwijk ‘vergeet’ Holly te informeren dat vele ook Loek verdenken als verrader. Een verrader verraadt een verrader. Super verraderlijk gewoon🧐 — carolavanwanrooij (@carolawanrooij) April 17, 2021

Samantha is queen of backstabbing 😂#DeVerraders — Maria✨ (@x_mariaxx) April 17, 2021

Samantha Steenwijk speelt volgend jaar Judas in thepassion. #deverraders — Hans van Eerbeek (@Humorgeneraal) April 17, 2021

Ik vond het programma leuk, keek er elke week naar uit. Helaas nu niet meer. Samantha heeft het voor mij en voor het programma verpest. Waarom wil zij Chatilla erin houden? Slaat nergens op! De originele verraders waren tenminste loyaal naar elkaar. #DeVerraders — Diane (@Diane_74) April 17, 2021

Hoe gelijk ze ook hebben, ik vind het zo jammer dat Samantha, Chantilla en Francis steeds samenwerken. Zo heb je gelijk 3 tegen de rest, want de verdenking van samantha zijn door hun vriendschap OPEENS verdwenen #DeVerraders — HARRY WON THE GRAMMY’S (@harryamsterdamx) April 17, 2021

Niks meer aan sinds Samantha verrader is… Stelt zich ook ineens op als Koningin verrader. Terwijl Holly het al zo lang zo goed speelt… #DeVerraders — Marije6 (@Marijke612) April 17, 2021

Kees heeft echt mijn hartje gestolen wil echt niet dat hij er uit gaat 🥲♥️ #DeVerraders — Sarah ♛ (@bohenbae) April 17, 2021

Boooeeehhh… Wat had ik Kees nog graag terug gezien. Hij was goed in het spel! #DeVerraders — Marije Bussink – Hartgerink (@MarijePije) April 17, 2021

Eind goed, al goed: ‘Wij zijn nog steeds vriendjes hoor!’, plaatst Samantha op Twitter bij een gezellige foto.

