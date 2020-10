Molloten verdubbelen WIDM-prijzengeld van Nikkie voor goede doel

Nikkie de Jager liet in de finale-aflevering van Wie is de mol weten dat ze de € 12.580,- die ze heeft gewonnen, doneert aan het KWF. Fans van het programma wisten het prijzengeld van Nikkie te verdubbelen.

De winnares ging met € 12.580,- euro naar huis, maar dat had bijna het driedubbele kunnen zijn. Kijkers balen achteraf dat er niet meer geld in de pot is beland, want Nikkie besloot om het volledige bedrag te doneren aan het KWF. “Ik verliet Colombia voor mijn broertje en heb deze overwinning echt aan hem te danken. Daarom doneer ik het volledige bedrag aan het KWF”, vertelde ze toen Rik haar vroeg of ze al een idee had wat ze met het geld zou gaan doen.

Geniale actie