Zien: 'Primeur' bij nieuwe portretfoto's van Willem-Alexander en Máxima

Het lijkt er op dat het baardje van koning Willem-Alexander toch echt een blijvertje is. Op de nieuwste portretfoto’s van het koningspaar is onze koning namelijk voor het eerst ‘officieel’ mét zijn baardje vastgelegd.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft donderdag maar liefst 4 nieuwe portretten gedeeld: naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden ook prinses Margriet en haar man prof. mr. Pieter van Vollenhoven op de gevoelige plaat vastgelegd.

Portretfoto’s

De foto’s zijn vorige maand gemaakt in het Koninklijk Paleis Amsterdam, het paleis dat het koninklijk huis gebruikt als ontvangstpaleis en waar tentoonstellingen worden georganiseerd. De portretfoto’s zijn vooral erg statig en serieus: zo is Willem-Alexander voor de gelegenheid te zien in een donkerblauw pak en een oranje das. En straalt Máxima in een donkerblauwe robe met bontkraag. De foto’s zijn waarschijnlijk tijdens het nieuwjaarsontvangst begin dit jaar gemaakt, aangezien het koningspaar toen in precies dezelfde outfits werd gespot.

Martijn Beekman, gespecialiseerd in het fotograferen van de Nederlandse politiek, had deze keer de eer om de Oranjes vast te leggen.

Nieuwsgierig wat 2020 in petto heeft voor onze koning? Wij vroegen medium Mireille om haar voorspellingen te delen voor Willem-Alexander:

Bron: RVD. Beeld: RVD- Martijn Beekman