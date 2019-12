Leuke beelden: prins Albert en prinses Charlene verrassen kinderen met kerstcadeaus

Prins Albert en prinses Charlene van Monaco zijn een week voor kerst al helemaal in de kerstsferen. Het glamoreuze koppel verraste woensdagmiddag namelijk allerlei kinderen en inwoners van Monaco met vervroegde kerstcadeaus.

Het uitdelen van cadeaus is een jaarlijkse traditie van de prins en prinses, die al jaren in stand wordt gehouden.

Kerstcadeaus

Prins Albert en prinses Charlene deelden de kerstcadeaus uit tijdens een bijeenkomst van het Rode Kruis. Ieder jaar is het stel hier aanwezig. Dit jaar waren hun neefje Louis en nichtje Camille ook bij de feestelijke gebeurtenis van de partij. Ze gaven alle aanwezigen een tas met presentjes, maar wat er precies in de tassen zat is onbekend.

Kerstviering

Later trokken ze naar het paleis voor de jaarlijkse kerstviering. Bij de koninklijke kerstviering waren 600 kinderen uitgenodigd. De kinderen werden eerst verrast met een dansoptreden van een grote hiphopgroep, waarna zij hun kerstcadeaus in ontvangst mochten nemen. In de pakjes zat speelgoed voor de kinderen, wat natuurlijk erg in de smaak viel.

Klassiek voorkomen

Zoals altijd zag het prinsenpaar er weer prachtig uit. Geheel in stijl kwamen ze voor de dag. Prins Albert droeg een klassiek zwart pak met opvallende blauw stropdas. En prinses Charlene droeg een eveneens klassieke zwarte jurk, met daaroverheen een gewaagde jas met stippen. Hieronder kun je de foto’s van het stel bekijken.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP