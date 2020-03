Prins Albert II van Monaco is besmet met coronavirus

Prins Albert II van Monaco is positief getest op het coronavirus. Dat heeft het koningshuis donderdag bekendgemaakt.

Het gaat volgens het paleis goed met de prins. “Zijn gezondheidstoestand is geen reden tot bezorgdheid”, schrijft het paleis in een officieel bericht op Facebook.

De prins wordt op de voet gevolgd door zijn behandeld arts en specialisten van het Princess Grace Hospital Center (CHPG). Prins Albert II blijft in hoeverre mogelijk gewoon werken en zal nauw contact houden met leden van het kabinet. Het koningshuis zal regelmatig informatie delen over zijn gezondheidstoestand.

Minimaal contact

Het paleis dringt de bevolking van Monaco nogmaals toe contact met anderen tot een minimum te beperken. Alleen als de bevolking zich aan de regels houdt, zal de verspreiding van het coronavirus verminderd kunnen worden.

Strenge maatregelen

Prins Albert II kondigde afgelopen dinsdag strenge maatregelen aan in Monaco. Via een toespraak riep hij alle inwoners op alleen nog hun woning te verlaten voor noodzakelijke dingen, zoals voedsel of medicijnen. Evenementen en andere groepsactiviteiten zijn ten strengste verboden. Ook is de bouw stilgelegd en werken mensen zoveel mogelijk vanuit huis.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Getty Images