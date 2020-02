Prins Andrew brengt Brits koningshuis opnieuw in verlegenheid

Het lijkt er op dat het Britse koningshuis weer in een nieuw schandaal is verwikkeld. Prins Andrew wordt namelijk opnieuw gelinkt aan een van verkrachting beschuldigde zakentycoon. De hertog van York zou bevriend zijn met de Fins-Canadese modemagnaat Peter Nygård, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat meldt The Daily Telegraph.

Advertentie

Verdacht van verkrachtingen

Prins Andrew zou in het verleden hebben gelogeerd bij Peter, die ervan wordt verdacht meerdere minderjarige meisjes te hebben verkracht. Ook zou Peter tussen 2008 en 2015 minstens tien vrouwen naar de Bahama’s hebben gelokt en ze hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Hoewel Nygård altijd alle beschuldigingen heeft ontkent, loopt er momenteel weer een rechtszaak tegen hem in New York.

Jeffrey Epstein

Het is niet de eerste keer dat Andrew wordt gelinkt aan een van verkrachting beschuldigde zakentycoon. De prins was jarenlang bevriend met de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, een veroordeelde zedendelinquent die vorig jaar zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat vast in afwachting van een nieuwe strafzaak wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

Ontkennend interview

In een interview dat Andrew onlangs gaf, maakte hij zich niet bepaald geliefd. Zo liet hij weten dat hij niet op de hoogte was van de seksueel overschrijdende praktijken van zijn vriend. Ook ontkende hij seks te hebben gehad met een minderjarige en wist hij zich niks te herinneren van een ontmoeting met een slachtoffer, ondanks het feit dat hij wel met haar is gefotografeerd.De prins besloot kort na dit interview zijn koninklijke taken neer te leggen, maar het lijkt er niet op dat hij voorlopig kan rusten.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The Daily Telegraph. Beeld: Brunopress