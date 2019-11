Prins Andrew legt publieke functies neer na interview over Epstein-affaire

De Britse prins Andrew heeft woensdag in een verklaring van Buckingham Palace laten weten dat hij zijn publieke functie neerlegt. Daarvoor heeft hij een verzoek ingediend bij koningin Elizabeth.

Afgelopen week gaf prins Andrew een interview over zijn vriendschap met miljardair en veroordeelde pedoseksueel Jeffrey Epstein en ging hij in op de beschuldigingen van de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre dat zij als tiener gedwongen werd tot seks met de prins. De Britse prins kreeg zoveel kritiek op dit interview – vooral op het feit dat hij zei dat de beschuldigingen niet waar zijn omdat hij met zijn dochter in een pizzeria was – dat hij heeft besloten dat hij zijn publieke functies niet langer kan vervullen.

Gevolgen

Andrew schrijft in de verklaring: “Het is mij de laatste dagen duidelijk geworden dat de gevolgen van mijn voormalige vriendschap met Jeffrey Epstein ook groot effect hebben op het werk van mijn familie en op de goede doelen en organisaties die ik steun. Daarom heb ik de koningin gevraagd of ik mijn publieke functies neer mag leggen en daar heeft zij toestemming voor gegeven.”

Onderzoek

In de verklaring zegt hij ook dat hij mee gaat werken aan de onderzoeken naar Epstein. “Natuurlijk ben ik bereid om elke passende wet- en de handhavingsinstanties te helpen met hun onderzoeken, indien nodig”, valt te lezen in de verklaring. Ook zegt hij mee te voelen met de slachtoffers. “Ik kan alleen maar hopen dat zij in staat zullen zijn om hun levens opnieuw op te bouwen.”

