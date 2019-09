Britse prins Andrew door Epstein-slachtoffer beschuldigd van misbruik

De Britse prins Andrew, een zoon van koningin Elizabeth, wordt beschuldigd van misbruik. Een Amerikaanse vrouw zegt dat ze als tiener is misbruikt.

Virginia Giuffre zou zijn gebruikt als ‘seksslaaf’ van Jeffrey Epstein en ook zou de zoon van Elizabeth hier bij betrokken zijn. Virginia zou ook met hem verplicht het bed hebben moeten delen. ‘Hij was een misbruiker, een deelnemer aan de seksuele uitbuiting in de kring van Epstein’, zegt de vrouw.

Tweede zoon

Buckingham Palace ontkende eerder al “dat de prins enige vorm van seksueel contact of relatie heeft gehad” met de vrouw. “Iedere verklaring van het tegenovergestelde is onwaar en ongegrond.” De vrouw wees Andrew in 2014 in een verklaring voor de rechtbank ook al aan als misbruiker, maar hij ontkent nog altijd. Andrew, voluit Andrew Albert Christian Edward, Hertog van York, is het derde kind en de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth en prins Philip. Tot 1996 was hij getrouwd met Sarah Margaret Ferguson.

De multimiljonair Epstein pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel. Hij zou tientallen minderjarigen hebben misbruikt.

Virginia Giuffre says she had sex with Prince Andrew at age 17 https://t.co/GWTmEO4csW pic.twitter.com/oF7cvR8Mwh — New York Post (@nypost) September 20, 2019

Bron & Beeld: ANP