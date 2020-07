Prins Andrew staat niet op de trouwfoto’s van Beatrice en dit is waarom

Vrijdag was de grote dag van prinses Beatrice. Zij trouwde met haar Edoardo Mapelli Mozzi. De trouwfoto’s zijn om van te smelten. Maar één iemand ontbreekt op de beelden: Beatrice’ vader, prins Andrew.

Het huwelijk van Beatrice en Edoardo stond in eerste instantie gepland op 29 mei, maar vanwege de coronacrisis hebben zij dit afgezegd. Dat besloten zij onder andere vanwege de gezondheid van prins Philip en het feit dat veel van Edoardo’s familieleden uit Lombardije komen, een door de crisis zwaargetroffen streek in Italië.

Advertentie

Stiekem

Toch konden de twee niet wachten om elkaar toch het ja-woord te geven en trouwden afgelopen vrijdag dan ook stiekem. In eerste instantie zou het stel trouwen in de Chapel Royal in St. James Palace. Maar vrijdagochtend wisselden ze tegen alle verwachtingen in al de geloften uit in All Saints Chapel in Windsor Great Park. Het zou een kleine ceremonie geweest zijn, waar onder meer koningin Elizabeth en prins Philip bij aanwezig waren.

Prins Adrew

De vader van Beatrice, prins Andrew, ligt al een tijdje onder vuur. De prins had nauwe banden met de inmiddels overleden pedoseksueel Jeffrey Epstein en zijn partner Ghislaine Maxwell. Daarbij heeft één van Epsteins slachtoffers, Virginia Guiffre, laten weten dat zij sex moest hebben met prins Andrew toen zij minderjarig was. Prins Andrew ontkent dit nog altijd en liet in een interview weten dat hij die avond met zijn kinderen was.

Trouwfoto’s

Nog altijd is er veel onduidelijkheid over het vermeende misbruik van prins Andrew. Maar toch was hij aanwezig op de bruiloft van zijn dochter en gaf hij haar weg. Ondanks dit bijzondere moment en zijn aanwezigheid op de dag, is Andrew op geen enkele trouwfoto te zien. De beelden werden vandaag naar buiten gebracht en geven een mooi beeld van de vrolijke dag. Maar Andrew is nergens te bekennen.

Controverse

Dat komt omdat prins Andrew sinds het neerleggen van zijn koninklijke rollen veel stof doet opwaaien als hij zich ergens laat zien. Zijn aanwezigheid zorgt altijd voor een boel controverse. De trouwdag van Beatrice moest nou juist om haar draaien en niet om haar vader. Ondanks dat het dus gebruikelijk is om foto’s te zien van de bruid met haar ouders, was dat nu niet het geval. In de persberichten die naar buiten zijn gekomen vanuit het Britse Koninklijk Huis over de bruiloft van Beatrice en Edoardo is geen woord gerept over de aanwezigheid van prins Andrew. Ook is hij dus niet op de foto’s te zien. Zo moest het een dag worden die niet draaide om zijn aanwezigheid, maar om Beatrice.

Op de foto’s is wél te zien hoe prachtig de Britse bruid eruitzag. En met haar jurk is iets bijzonders aan de hand. Lees hier wat dat is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Rtlboulevard, The sun. Beeld: Getty Images.