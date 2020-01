Prins Andrew voor het eerst in het openbaar sinds desastreus interview

De Britse prins Andrew is voor het eerst sinds november weer in het openbaar gezien. De tweede zoon van koningin Elizabeth ging zondagmorgen samen met zijn moeder naar de kerk in Sandringham. Het is zjin eerste publieke vertoning na het desastreuse interview dat hij half november gaf aan BBC Newsnight.

De 59-jarige prins praatte in november in het interview over zijn nauwe banden met de inmiddels overleden pedoseksueel Jeffrey Epstein. Ook reageerde hij op zijn vermeende betrokkenheid bij seksueel misbruik.

Advertentie

Geen herinnering

Andrews verweer destijds: hij kon het zich niet herinneren. En voor één van de keren heeft hij een alibi: toen zat hij met dochters prinses Beatrice en Eugenie in een pizzatent. Wél zei de prins dat hij spijt heeft van zijn omgang met de zakenman. De twee hielden nog steeds contact toen Epstein werd veroordeeld tot kindermisbruik.

Flink van langs

De royal kreeg er in de media flink van langs. Het interview werd gezien als ‘rampzalig’, ‘buitengewoon pijnlijk’ en ‘misselijkmakend’. Veel kijkers vielen over Andrews apathische houding: geen enkele keer toonde hij medeleven richting de slachtoffers.

Vergeven

De 59-jarige prins legde vlak na het interview zijn publieke functies als hertog van York neer en leefde sindsdien buiten de schijnwerpers. De Britse media berichten dat het openbare vertoon van moeder en zoon erop zou duiden dat Elizabeth haar zoon vergeeft voor zijn fouten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws, AD. Beeld: Brunopress.