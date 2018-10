Prins Bernhard jr. deelt stralende foto van zijn hele gezin

Prins Bernhard jr. is een van de weinige leden van de koninklijke familie die in het openbaar foto’s deelt van zijn familie. Leuk, want zo krijgen we een kijkje in het echte koninklijke leven.

De prins deelt vaak foto’s van de evenementen waar hij bij aanwezig is, maar ook zijn kinderen komen regelmatig voorbij. Bernhard en zijn vrouw Annette hebben drie kinderen Isabella (16), Samuel (14) en Benjamin (12). De kinderen zijn inmiddels dus allemaal tieners en beginnen steeds meer op hun ouders te lijken. Dat zie je heel goed op de vakantiefoto die de prins op Instagram deelt. Op de foto zie je Constantijn en Annette met v.l.n.r. Benjamin, Isabella en Samuel:

Dit bericht bekijken op Instagram About last summer…. Nu nog lekkere nazomer in NL Een bericht gedeeld door Bernhard van Oranje (@bernhardvanoranje) op 9 Okt 2018 om 10:58 (PDT)

Beeld: ANP.