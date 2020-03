Prins Charles (71) positief getest op het coronavirus

De Britse prins Charles (71) is positief getest op het coronavirus. Momenteel zit hij in thuisisolatie, meldt het Britse koningshuis.

Het Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Britse hof, meldt dat de prins milde symptomen heeft en verder in goede gezondheid verkeert. De laatste dagen werkte hij vanuit huis.

Prinses Camilla, de vrouw van prins Charles, is ook getest op het virus. Volgens ITV is zij niet besmet. Nadat de 2 allebei symptomen vertoonden, besloot de National Health Service hen te testen op het virus. Beiden zitten op dit moment in thuisisolatie in hun woning in Schotland.

Buckingham Palace

Eerder werd bekend dat een medewerker van Buckingham Palace was besmet met het virus. Ook prins Albert van Monaco is vorige week positief getest. Hij zou onlangs in dezelfde ruimte zijn geweest met prins Charles.

Bron: NU. Beeld: Brunopress.