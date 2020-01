Prins Charles deelt emotioneel bericht voor slachtoffers bosbranden Australië

De Britse koninklijke familie heeft nog altijd sterke banden met Australië, het land dat ze ook nog regelmatig bezoeken. De hevige bosbranden in het land grijpen de royals dan ook erg aan.

Prins Charles deelde maandag op social media een video waarin hij namens hem en zijn vrouw hun steunbetuigingen voor de slachtoffers van de bosbranden in Australie uitspreekt. “Mijn vrouw en ik denken zoveel aan jullie in zo’n moeilijke tijd en zulke onmogelijke en angstaanjagende omstandigheden”, zegt de prins in de video.

Brandweer

Al sinds september heeft Australië door de extreme droogte te maken met bosbranden. 23 mensen zijn al omgekomen, honderden huizen zijn afgebrand en meer dan 500 miljoen dieren zijn overleden. Door de extreme droogte en de wind zijn de branden moeilijk te blussen. Prins Charles zei in de video ook dat hij veel waardering heeft voor de brandweermannen die zo hard aan het werk zijn om de bosbranden te stoppen. “We leven mee met de families van de mensen die omgekomen zijn bij het werk dat alleen zij zo goed kunnen doen.”

Veerkrachtig

Hoe erg de situatie nu ook is, prins Charles noemt de Australische bevolking in de video “zo speciaal en veerkrachtig” dat ze nu ook weer een manier vinden om hier doorheen te komen. “Alles wat ik kan zeggen is dat we aan jullie denken en voor jullie bidden. Ik ben blij dat ik jullie ken”, sluit de prins de video af. Met deze video wil de prins iedereen ook oproepen om te doneren aan het Australische Rode Kruis. Vanuit Nederland kan op deze manieren gedoneerd worden.

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty