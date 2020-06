Prins Charles kampt nog altijd met déze klachten van het coronavirus

Hoewel prins Charles (71) al een tijdje is genezen van het coronavirus, kampt hij nog steeds met verschillende klachten. Aan medewerkers van het Gloucestershire Royal Hospital heeft hij laten weten dat hij nog steeds zijn reuk- en smaakvermogen kwijt is.

En dat is hij dan al best een tijdje, aangezien hij in maart besmet was.

Mildere versie

Charles had gelukkig een mildere versie van virus, waardoor hij gewoon thuis kon uitzieken en niet in het ziekenhuis hoefde te worden opgenomen. Net als veel andere mensen had hij veel moeite met het feit dat hij zich zo lang moest isoleren van zijn dierbaren. “Het is een gekke, frustrerende en stressvolle situatie, waarin de aanwezigheid van familie en vrienden niet langer mogelijk is en de structuur van het dagelijks leven plotseling wegvalt,” zo liet hij eerder in een video op social media weten.

Weerzien met kleinkinderen

Camilla en Charles hebben uiteindelijk maar liefst drie maanden in isolatie doorgebracht. Volgens de Dailymail is hun bezoek aan het ziekenhuis de eerste keer dat ze zich weer in het openbaar laten zien sinds de lockdown op 23 maart. Camilla is vooral erg blij dat ze haar kleinkinderen weer kan zien: “Ik zag ze afgelopen weekend voor de eerste keer. Ik heb ze niet kunnen knuffelen, maar ze alleen al zien was een geweldige traktatie.”

Bron: Blauwbloed. Beeld: Brunopress