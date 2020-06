Lief: prins Charles kan niet wachten z'n kleinkinderen weer te knuffelen

Nu prins Charles vanwege de lockdown in Schotland zit, is hij ver weg van zijn familie. Hij mist ze dan ook enorm, vooral z’n kleinkinderen.

Het komt zelden voor dat de prins over zijn familie vertelt in een interview, maar tijdens een videogesprek met Sky News geeft de prins van Wales zich helemaal bloot.

Knuffelen

Hij geeft toe dat het pittig is om zijn familie niet te zien. Zo heeft hij zijn vader Philip, die komende week 99 jaar hoopt te worden, al een tijdje niet kunnen zien. Ook zou hij dolgraag weer zijn kleinkinderen, prins George, prinses Charlotte, prins Louis en Archie willen zien en knuffelen. “Het is verschrikkelijk, maar gelukkig kun je ze af en toe via FaceTime spreken”, legt Charles uit. “Maar het is toch niet hetzelfde. Soms wil je mensen gewoon een knuffel geven.”

Besmet

De kroonprins raakte zelf ook besmet met het coronavirus. Hij vertoonde milde symptomen. Hierdoor zat hij 7 dagen in isolatie. Zijn vrouw Camilla is ook op het virus getest, maar de uitslag was negatief. Momenteel verblijft hij met Camilla in hun huis in Schotland.

Schattig: deze hobby deelt prins Charles met zijn kleinzoon George:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Sky News. Beeld: Getty Images