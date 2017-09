Prins Charles heeft een opvallend historisch record gebroken

Prins Charles heeft sinds gister een heus historisch record op zijn naam staan. Met zijn 59 jaar, één maand en 15 dagen is hij namelijk de langst dienende prins van Wales uit de Britse geschiedenis.

Hij passeerde hierbij zijn betovergrootvader Edward VII, die als oudste zoon van koningin Victoria iets meer dan 59 jaar de titel ‘prins van Wales’ droeg. Dat meldt de BBC.

Niet meteen al troonopvolger

Prins Charles (68) was al de oudste prins van Wales uit de historie, maar in tegenstelling tot zijn verre voorvader was hij niet meteen bij zijn geboorte al troonopvolger. Charles werd dat pas in 1952, en daarna werd nog tot juli 1985 gewacht tot verlening van de titel. Pas vanaf dat moment is de klok gaan tellen en gezien de goede gezondheid van Charles’ moeder koningin Elizabeth zal dit nog wel enige tijd gaan duren.

Meer records

Elizabeth heeft zelf ook een record op haar naam staan. Ze is namelijk de langs regerende en oudste monarch uit de geschiedenis en haar echtgenoot prins Philip de langst dienende prins-gemaal. In november zijn Elizabeth (91) en Philip (96) met zeventig jaar ook het langst getrouwde koninklijke stel.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update.

Bekijk ook deze video:



Bron: BBC News. Beeld: Gettyimages