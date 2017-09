Prins Charles wil als koning een belangrijke eeuwenoude traditie verbreken

Prins Charles doet nauwelijks uitspraken over zijn aanstaande koningschap, maar volgens ingewijden heeft hij zich onlangs uitgelaten over het ‘woonhuis’ van zijn moeder: Buckingham Palace.

De kroonprins zou zich daar namelijk niet willen vestigen zodra hij koning gekroond is, terwijl dit wel een oude en belangrijke Britse traditie is.

Koninklijk woonhuis sinds 1837

Koningin Victoria was in 1837 de eerste monarch die naar Buckingham Palace verhuisde en sindsdien is het gebruikelijk dat de Britse vorst daar gaat wonen zodra hij of zij de troon bestijgt.

Prins Charles vindt het paleis echter maar gedateerd en daarom niet comfortabel genoeg. Hij zou veel liever in Clarence House blijven wonen, waar hij in 2003 heen verhuisde.

Museum

Als Charles koning wordt wil hij Buckingham Palace meer openstellen voor het publiek, dat is nu onmogelijk omdat koningin Elizabeth in het paleis woont én werkt tegelijkertijd. Prins Charles denkt echter dat Buckingham Palace prima een museale- én werkfunctie tegelijkertijd kan hebben wanneer hij eenmaal koning is.

