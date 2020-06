Prins Charles onder de indruk van sportieve 90-jarige

En dat deed ze op een bijzondere manier. Margaret beklom de trappen van haar woning in het Schotse Sutherland wekenlang achter elkaar, tot ze 731 meter wist af te leggen. Dit is precies de afstand van de Schotse berg Suilven, en daarmee haalde ze maar liefst 390.000 pond op voor verschillende Schotse zorginstellingen.

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla toonden op Twitter hun bewondering voor de sportieve actie van de hoogbejaarde vrouw. Op Twitter schrijft de prins: “In grote waardering van uw geweldige inzet sturen mijn vrouw en ik u onze hartelijke felicitaties voor uw geweldige prestatie.”

“In great admiration of your incredible efforts, my wife & I send you our warmest congratulations on your splendid achievement!”

The Prince of Wales congratulated Margaret Payne who has raised £390k for charity by climbing the height of the Highland mountain of Suilven at home! pic.twitter.com/mZv7PUblMD

— Clarence House (@ClarenceHouse) June 14, 2020