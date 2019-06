Werken voor de Britse royals? Prins Charles zoekt een social media-expert

Weet jij alles van social media en lijkt het je geweldig om voor de Britse koninklijke familie te werken? Dan is dit je kans.

Prins Charles is namelijk op zoek naar een social media & content executive.

Expert

Als social media-expert van de prins van Wales ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de digitalecontentstrategie op alle onlinekanalen voor Highgrove. Dit is de privéwoning van Charles en zijn vrouw Camilla.

Schrijven

Je krijgt de naam social media & content executive en je zorgt ervoor dat alle communicatie geschikt is voor het ‘merk’ van de prins. Je schrijft teksten voor de website, inclusief blogs en nieuwsverhalen, maar je verzint ook content voor bijvoorbeeld e-mailcampagnes.

Eisen

Maar om zijn social media-expert te worden moet je natuurlijk wel aan een paar eisen voldoen. Zo zoeken ze een kandidaat die een universitair diploma heeft en minstens 2 jaar ervaring heeft met het gebruik van social media in zakelijke omgeving. Daarnaast moet je voldoende energie hebben en ben je een sterke en meeslepende schrijver en kun je de ‘toon en stijl aanpassen’ aan verschillende doelgroepen. Je hebt aandacht voor detail, je bent gemotiveerd, betrouwbaar en je kunt je aanpassen aan de veranderende behoeften van het bedrijf in een groeiende en concurrerende markt.

Droombaan

Voldoe jij aan deze eisen en heb je wel zin in een uitdaging? Via deze website kun je solliciteren. Je krijgt voor je werkzaamheden uiteraard een uitstekende vergoeding en andere voordelen. Je werkt gemiddeld 25 uur per week.

Bron: Highgrove Gardens, RTL Boulevard. Beeld: ANP