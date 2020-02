Waarom prins Charles déze budgetketen zo geweldig vindt

Prins Charles hoeft niet zozeer op de kleintjes te letten, maar blijkt toch groot fan te zijn van een welbekende budgetketen. De prins bracht dinsdag een bezoekje aan winkelketen TK Maxx in Londen, en dat viel zeer bij hem in de smaak.

Charles omschreef de winkel als ‘fantastisch’ toen hij er een rondleiding kreeg.

Prince’s Trust

De prins van Wales was er niet zomaar aan het winkelen, maar voor een bijzondere gelegenheid naar de hoofdstad van Engeland afgereisd. De reden was een ontmoeting met een aantal jonge werknemers van TK Maxx, die hun baan bemachtigd hebben met behulp van zijn Prince’s Trust. Deze koninklijke organisatie helpt kansarme jongeren bij het vinden van werk of het oprichten van eigen bedrijfjes.

Jonge werknemers

Prins Charles kreeg een rondleiding door de winkel en ging in gesprek met de betreffende jonge werknemers. “Vriendelijk zijn tegen klanten is het halve werk, nietwaar?”, grapte hij tegen de jongeren. Hij vroeg de werknemers over hun werk in de detailhandel en besprak daarnaast de werkomstandigheden met hen.

He seemed such a nice man & was happy to shake hands with the public #tooting #PrinceCharles #Tkmaxx pic.twitter.com/AcPFzsKZFn — Leanne Boyce (@BoyceLeaLea) February 4, 2020

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Brunopress