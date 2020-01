Prins Constantijn: 'Ik vind de keuze van Harry en Meghan heel dapper'

Prins Constantijn heeft zich woensdagavond in de talkshow Op1 uitgesproken over de situatie van prins Harry en Meghan Markle, die natuurlijk erg lijkt op zijn rol in de koninklijke familie.

Aan tafel bij Tijs en Giovanca vertelde de prins dat hij de keuze van prins Harry en Meghan goed begrijpt. “Ik voel me in zekere zin verbonden, maar zij hebben natuurlijk een heel andere positie in die familie. Wij hebben dat anders opgelost. Ik zit wel in het Koninklijk Huis, maar we moeten wel gewoon onze eigen boterham verdienen. Dat is een heel andere oplossing”, zei hij daarover.

Heel dapper

Prins Constantijn maakte in het gesprek ook duidelijk dat hij het nieuws rondom de royals in Engeland wel mee heeft gekregen, maar dat hij het op “heel gepaste afstand” heeft gevolgd. De Britse prins heeft hem zeker niet gebeld voor advies. Over hun keuze zei prins Constantijn verder: “Zij hebben gekozen en ik vind het wel heel dapper van ze. Prins Harry weet ook niet waar hij instapt. Ik denk dat er nog heel veel over hen heen zal komen.” Presentator Tijs van den Brink voegde toe “maar voor je vrouw kiezen is altijd goed”, waarop de prins voorzichtig lachend reageerde.

