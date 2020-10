Prins Floris deelt mooie foto van jarige prinses Aimée (43)

Feest bij de Oranjes en Van Vollenhovens zondag; prinses Aimée viert vandaag haar 43e verjaardag.

Om dat te vieren, deelt manlief prins Floris een mooie foto van zijn vrouw.

Eerste ontmoeting

Prins Floris en prinses Aimée verschijnen niet heel vaak in het nieuws, dus een kort voorstelrondje is misschien op zijn plaats. Waar kennen prinses Aimée en prins Floris elkaar bijvoorbeeld van? Ze leerden elkaar tijdens hun studententijd in Leiden kennen waar ze allebei rechten studeerden. Het duurt dan nog even voordat wij Aimée ‘ontmoeten’: de doop van prinses Amalia in 2004 is Aimées eerste officiële gelegenheid van het Koninklijk Huis.