Het Zweedse prinsje Gabriel is gedoopt en daar zijn heel zoete foto's van

Prins Gabriel, het jongste zoontje van prinses Sofia en prins Carl Philip, is vandaag gedoopt.

Daar zijn prachtige foto’s van gemaakt, in de paleiskapel van het koningshuis in Drottningholm.

Huilen

De 3 maanden oude baby was de hele doopceremonie door de rust zelve. Maar toen hij eenmaal het heilige water over zijn hoofdje kreeg, huilde hij even van de schrik. De hele Zweedse koningsfamilie was aanwezig bij de doop, dus ook kroonprinses Victoria en haar man Daniel en hun 2 kinderen. Gabriel is het 2e kind van prinses Sofia en rins Carl Philip en het 6e kleinkind van koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia.

5 peetouders

Prins Gabriel heeft maar liefst 5 peetouders. Zo mogen naast prinses Madeleine (zus van prins Carl) ook Sara Hellqvist (zus van Sofia) en Carolina Pihl (goede vriendin van het koninklijke stel) zich peetmoeders noemen. Thomas de Toledo Sommerlath (neef prins Carl) en Oscar Kylberg (goede vriend van het koninklijk stel) zijn de trotse peetvaders.

Klederdracht

Prinses Sofia had zich speciaal voor de doop gehuld in een klederdracht uit de Zweedse regio Dalarna, waar ze is opgegroeid.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: ANP, Instagram