Prins George bewijst met deze video een échte voetbalfan te zijn

Zo vader, zo zoon. Prins William is al sinds zijn kindertijd fan van de voetbalclub Aston Villa. Zaterdag heeft hij dat enthousiasme proberen over te brengen op prins George, en dat lijkt goed gelukt.

Prins William en zijn vrouw Kate waren samen met hun 2 oudste kinderen, prins George (6) en prinses Charlotte (4) aanwezig bij de wedstrijd Norwich City tegen Auston Villa. Prins Louis is nog wat te klein en bleef bij de nanny. Catherine had haar dochter op schoot en legde het spel aan haar uit. Ondertussen bracht prins William zijn voetbalenthousiasme op George over.

Vader-zoon uitje

Prins William is al van jongs af aan supporter van Aston Villa. “Op school was ik helemaal gek van voetbal,” zegt hij. “En ik zocht naar een club om fan van te zijn. Iedereen was voor Manchester United of Chelsea en ik wilde niet zo’n algemeen team volgen. Met een elftal dat een beetje in het midden van de competitie zit maakt je emotioneel meer mee. Ashton Villa had een geweldige geschiedenis, ik had vrienden die er supporter van waren en Bolton – Ashton Villa was een van de eerste bekerfinales die ik zag. Het is mijn club.”

Het enthousiasme bouwde steeds meer op bij prins George. Bij het vierde doelpunt dat Aston Villa maakte, klapte en juichte de kleine prins van geluk.

Wat lijken de 2 op elkaar, hé? De Britten raakten ook niet uitgepraat over hoeveel prins George op zijn vader lijkt op deze kinderfoto:

