Ah gossie: prins George gaat voor de eerste keer naar school

Het is vandaag een enorm spannende dag voor prins George. Het prinsje werd donderdagochtend voor de eerste keer naar school gebracht.

Papa prins William bracht George aan de hand – traditiegetrouw gehuld in korte broek, hoge sokjes en wollen trui – naar school. Helaas kon moeder Kate Middleton er niet bij zijn omdat ze wordt gekweld door zwangerschapsmisselijkheid.

Privéschool

Prins George gaat naar de Thomas’s Battersea School, op een halfuurtje rijden van Kensington Palace. De privéschool kost een luttele 6.000 pond per jaar. Op de school zitten zo’n 540 jongens en meisjes van tussen de 4 en 13 jaar oud.

Terugblik

Aangezien het Throwback Thursday is, blikken we ook even terug op de eerste schooldag van papa William en oom Harry. Zó schattig!

Take a look at The Duke and Prince Harry on their first days of school 📚 pic.twitter.com/RkL1MUbC4Q

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 7 september 2017