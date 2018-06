Het zat 'm niet mee: beelden van prins George die opnieuw gepest wordt gaan het internet over

Afgelopen weekend vierde de Britse koninklijke familie de verjaardag van Queen Elizabeth. De jaarlijkse balkonscène leverde ook dit jaar weer opvallende beelden op. Zo ging een actie van George’s nicht Savannah het internet over. Maar daar bleef het niet bij.

Op de beelden was namelijk te zien dat Savannah haar neefje George de mond snoerde. Of George aan het klieren was, of dat zijn nicht juist haar neefje aan het pesten was, weten we natuurlijk niet. Maar wat we wel weten is dat Savannah het later dat weekend weer op haar kleine neefje gemunt had.

Overstuur

De familie was opnieuw bijeen om naar een speciale polowedstrijd te kijken. De kleine George zat samen met zijn neefjes en nichtjes op een heuveltje te kijken toen hij plotseling naar beneden werd geduwd door zijn nicht. Dat was schrikken voor de prins, die overstuur naar zijn moeder rende. Gelukkig wist Kate hem snel te troosten en kon hij weer verder spelen.

Cousin Savannah strikes again. This time pushing George down a hill at the #MaseratiPolo😢 pic.twitter.com/EoRcgQ2QFA — Omid Scobie (@scobie) 13 juni 2018

