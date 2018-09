Dít is de grootste hobby van prins George

Prins George heeft door zijn jonge jaren heen al heel wat interesses en hobby’s gehad. Zo heeft hij al een paar jaar een hele bijzondere hobby. Hij is namelijk sinds dat hij 3 jaar oud is geobsedeerd door dinosaurussen.

Van kleins af aan wordt prins George door zijn moeder meegenomen naar The Museum of Natural History. Dus in dat opzicht is het wel logisch dat deze bijzondere interesse bij George door de jaren heen is gegroeid.

Passie

De T-Rex is zijn absolute favoriet. “Die maakt het meeste lawaai en is het engst”, vertelt Kate. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is zijn passie voor dinosaurussen alleen nog maar groter geworden. Daardoor weet hij er nu alles, maar dan ook alles vanaf. Zo nu en dan leert hij zelfs zijn ouders wat bij over deze geweldige beesten.

Bron: Hello Magazine. Beeld: ANP