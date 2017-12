Déze onverwachte rol speelde prins George in het kerstspel op school

Prins George (4) heeft onlangs kerst gevierd op school. Hij speelde mee in het kerstspel, en had daar een opvallende rol in.

Want nee, de toekomstige koning George speelde niet kindeke Jezus, één van de 3 koningen of een herder, maar… hou je vast… een schaap.

Grappig

Dit vertelde zijn trotse papa, prins William, aan Britse media. “Het was grappig”, liet ‘ie erover los. Wat zullen hij en de zwangere Kate gelachen hebben. Wij zien het jochie helemaal voor ons in een schapenpak. Kan het nog schattiger?

Privéschool

Prins George ging in september dit jaar voor het eerst naar school. Hij zit op de privéschool Thomas’s Battersea School, dat op een halfuurtje rijden van Kensington Palace ligt.

Bron: Independent. Beeld: ANP