Tot déze leeftijd moet prins George verplicht korte broeken dragen

Prins George mag volgens de koninklijke tradities geen lange broeken dragen – zelfs niet in de winter. Hij mag naar publieke gelegenheden enkel shorts aan.

Maar tot wanneer geldt deze regel? Want zijn vader, prins William, heeft wél gewoon lange broeken aan. Prins George moet de shorts aan tot hij ongeveer 8 jaar oud is. Een jongetje in een lange broek wordt gezien als iemand uit de middenklasse – of zelfs uit de lagere klasse. Je ziet de korte broeken dan ook op veel kostscholen in Engeland. Prins William en zijn broer Harry werden als kinderen ook altijd gespot in de korte broekjes.

Zijn er dan helemaal geen uitzonderingen? Gelukkig wel. Alleen tijdens de jaarlijkse skivakantie is de blonde kleuter gespot in een lange (ski)broek. En voor George’s zusje Charlotte gelden weer minder regels. Echte kledingregels zijn er voor haar niet, hoewel ze nog maar zelden is gezien in een broek. Vaak draagt ze jurkjes in combinatie met een dikke, witte maillot.

