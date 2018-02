Prins George kreeg zijn eerste skiles al op déze leeftijd

Prins George (4) was nog maar een peuter van twee jaar toen hij voor het eerst op de ski’s stond. Jong geleerd is oud gedaan, moeten William en Kate gedacht hebben.

De kleine royal maakte tijdens een privévakantie in de Franse Alpen voor het eerst kennis met de wintersport. Wat moet dat er schattig uit hebben gezien, het ventje op de latten.

Scandinavië

William en Kate, sportieve ouders als ze zijn, zijn dól op skiën. Aan het eind van hun vierdaagse bezoek aan Scandinavië afgelopen week, bezochten de duke en duchess een skischans waar een groep kinderen trainde. En daar vertelde Kate dus dat George al zo’n vroege skiër is.

Tennis

Nu George 4 jaar is, beoefent ‘ie zelfs nóg een sport: tennis. Ja, hij heeft zijn eigen tennisracket! Net als moeder Kate, die ook graag een balletje slaat. Of prinses Charlotte, die in mei 3 wordt, al op de ski’s heeft gestaan, is niet bekend.

Bron: Hello!. Beeld: Brunopress