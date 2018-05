De kleine prins George droeg een mini-variant van zijn vaders uniform op de bruiloft

In alle berichtgeving rond de bruiloft van het jaar zouden we zomaar kleine prins George over het hoofd zien. Die droeg namelijk op de bruiloft van zijn oom Harry hetzelfde uniform als zijn vader.

Het is hoe dan ook het schattigste dat je vandaag gaat zien… Kijk nou:

George heeft met zijn vier jaar uiteraard nog niet dezelfde onderscheidingen als zijn vader, maar de rode streep op zijn broekspijpen en het jasje zijn vrijwel identiek.

Prins Harry en Meghan Markle hadden George (4) en zijn zusje Charlotte (3), de twee oudste kinderen van prins William en zijn vrouw Kate, uitgekozen om bruidsjonker en bruidsmeisje te zijn bij hun huwelijk.

Ze behoorden tot een flinke groep van schattige bruidskinderen, bestaande uit de peetdochters van Harry: Florence van Cutsem (3) en Zalie Warren (2) en kinderen van Meghans vrienden: Remi (6), Ryan Litt (7) en Ivy Mulroney (4).

Fanfare

Meghans sleep werd gedragen door tweeling Brian and John Mulroney (7), de tweeling van haar beste vriendin Jessica Mulroney. En dat leverde dít iconische moment op.