Prins George verklapt zijn bijnaam aan een toevallige voorbijganger

Prins George was met zijn oma op stap toen hij een lieve hond tegenkwam. Hij twijfelde geen moment en begon het dier te aaien. Het baasje van de hond knoopte een gesprekje met de kleine prins aan en vroeg – hoewel ze dat natúúrlijk gewoon wist – hoe hij heette. Zijn antwoord was verrassend.

Hij zei namelijk niet dat hij George heet.

Geheimpje

Tot haar verbazing zei George met een grote glimlach: “Ik heet Archie.” De vrouw, die van de politie geen foto’s mocht maken en liever anoniem wil blijven, vertelde de Sun later: “Ik heb geen idee waarom hij zichzelf Archie noemt, maar kinderen spelen wel vaker met hun naam. Ik vind het heel schattig.”

Bijnamen

Wij ook, want hoe lief is de naam Archie?! Onze prins ‘Archie’ bouwt aan een serieus lijstje (bij)namen, want naast George en zijn middelnamen Alexander en Louis, heeft hij van zijn ouders ook de bijnamen PG en Tips gekregen, vernoemd naar het theemerk PG Tips. PG staat uiteraard voor Prins George. Ook op school noemen ze hem PG. Allemaal leuk natuurlijk, maar wij vinden Archie by far het schattigst.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: ANP