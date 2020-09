Prins Harry blaast 36 kaarsjes uit: dit is zijn opvallende leven in foto’s

2 violen en een trommel en een koninklijke fluit: want prins Harry is jarig en de vlaggen hangen uit! De Britse prins is dinsdag 36 jaar geworden en kent al veel opvallende momenten in die jaren.

Party prince, prince charming… Noem hem hoe je wil. Harry, geboren als Henry Charles Albert David, heeft al vele namen gekregen. Onderstaande foto’s verklaren de boel wel.

Hij is de jongste zoon van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana, kleinzoon van koningin Elizabeth II en prins Philip én echtgenoot van voormalig actrice Meghan Markle.

Ter ere van zijn 36e verjaardag laten we je prins Harry’s leven in foto’s zien. Komt-ie:

Harry is geboren op 15 september 1984 als zoon van prinses Diana en prins Charles en broertje van prins William. Al op jonge leeftijd gaan de broertjes met hun ouders mee op hun werkbezoeken. Lady Di(ana) wilde dat haar kinderen zo veel mogelijke ervaringen opdoen. Ze ging daarnaast zelfs met ze naar de McDonald’s en de supermarkt en ze gingen op vakantie naar Oostenrijk en naar Disney World.

Als onderdeel van het zo normaal mogelijke leven – ondanks hun bevoorrechte positie in de Britse samenleving – ging Prins Harry naar een kleuterschool in Londen’s Notting Hill buurt.

Diana en Charles gaan in 1992 uit elkaar en scheiden definitief in 1996. Harry wordt dat jaar 12. De koninklijke scheiding was toen smullen voor de Britse pers, vooral omdat Diana altijd openlijk is geweest over de reden. Zo vertelt ze in een interview dat Charles haar heeft bedrogen met Camilla Parker-Bowles (met wie hij later is getrouwd).

Na de scheiding verdeelden Prins Harry en Prins William hun tijd tijdens schoolvakanties tussen hun ouders: ze brachten tijd door in Highgrove met hun vader en hielden zich samen met hun moeder bezig met allerlei activiteiten. Ze genoten van tropische vakanties, maar gingen ook mee naar aids-klinieken en de daklozenopvang.

William, Harry en vader Charles in Highgrove in 1999:

Harry bleek een uitblinker te zijn in sport:

De dood van zijn moeder

Harry’s moeder, prinses Diana, overleed op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in Parijs. Charles maakte Harry en zijn broer midden in de nacht wakker om ze het nieuws te vertellen. Na de dood bleef Prins Harry enkele dagen in Balmoral, rouwend in afzondering. Daarna reisde hij naar Londen met zijn grootmoeder, koningin Elizabeth II en zijn broer, om zich voor te bereiden op prinses Diana’s begrafenis.

5 september 1997, Harry kijkt naar de bloemenzee na de dood van zijn moeder:

Opleiding en carrière

Na zijn opleiding neemt hij een tussenjaar en gaat hij naar Australië, waar hij op een veehouderij werkt en later in Lesotho, waar hij werkt met weeskinderen.

Harry in 2006 in Lesotho:

Wanneer Harry 20 jaar is, gaat hij bij het leger. Hij volgde de militaire academie Sandhurst en werd als helikopterpiloot 2 keer uitgezonden naar Afghanistan.

De eerste keer was het plan dat hij naar Irak zou gaan. Daar was het land toen verdeeld over: is dat wel verstandig voor een prins? Zelf zei Harry: “No way dat ik mezelf door de militaire academie heen worstel en dan thuis op mijn gat ga zitten terwijl mijn kameraden vechten voor hun vaderland.” Uiteindelijk bleek het toch te gevaarlijk en ging hij niet naar Irak.

Na zijn terugkeer uit Afghanistan bleef hij zich wel inzetten voor zijn oude kameraden: zo bedacht hij de Invictus Games, waar gewond geraakte militairen zich kunnen meten met lotgenoten uit andere landen. In 2015 verliet hij het leger.

Prins Harry nadat hij terug komt uit Afghanistan:

Liefdesleven

Op zijn 21e liet Harry voor het eerst weten een vriendin te hebben: Chelsy Davy. Hun relatie duurde uiteindelijk 5 jaar. In 2012 kreeg hij 2 jaar een relatie met Cressida Bonas. Zijn relaties zijn een dankbaar onderwerp voor de pers.

Uiteindelijk maakte hij in 2016 bekend samen te zijn met actrice Meghan Markle.

In 2006 samen met Chelsy Davy:

Maar niet alleen zijn relaties zijn veelbesproken, ook zijn feestgedrag. Hij dankt zijn naam als ‘party prince’ aan het feit dat hij meerdere keren met alcohol en een joint werd gefotografeerd, hij regelmatig gesignaleerd werd in nachtclubs (en zelfs met een fotograaf op de vuist ging) en in 2012 gefotografeerd werd tijdens een potje ‘stripbiljart’ in Las Vegas. Roddelsite TMZ publiceerde de gecensureerde naaktfoto’s.

bit drunk here prince harry? pic.twitter.com/Ah8OAtP5 — I FOLLOW BACK (@edsheeranslove) June 4, 2012

In 2005 wordt Harry op de gevoelige plaat vastgelegd tijdens een privéfeestje waar hij verkleed is als Nazi. The Sun zette de foto’s op de voorpagina, waarna Harry liet weten “deze fout nooit meer te begaan”. Hij zei dat het onvolwassen was, maar ook onderdeel van opgroeien.

@LBC @bbc5live The Sun implies that Harry the Nazi is a antisemite… pic.twitter.com/TkUw0g8EHI — David Lewis (@Dailewis) August 15, 2018

Zoals benoemd, ontmoette hij in 2016 actrice Meghan Markle die hem aardig rustig leek te maken. Op 19 mei 2018 trouwden ze.

Gezin

Op 6 mei 2019 verwelkomden Harry en Meghan hun zoontje Archie Mountbatten-Windsor. Archie is de zevende in lijn voor de troonopvolging (Harry zelf de vierde; voor hem staan vader Charles, broer William en neefje George, Williams oudste zoon).

In januari 2020 maakte het stel bekend een stapje terug te doen en niet langer gebruik te maken van de aanspreektitel zijne/hare koninklijke hoogheid. Ook wilden ze met rust gelaten worden door de Britse tabloids. Ze maakten plannen om samen met hun zoontje Archie naar Canada te verhuizen om een leven op te bouwen, maar door de coronacrisis verhuisden ze uiteindelijk naar Los Angeles, om zo dicht bij de familie van Meghan te zijn.

De auteurs van het boek Royals at War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor beweren dat Harry nu heimwee heeft. Volgens het boek geniet Meghan enorm van de ‘glitter en glamour’ in Hollywood, maar ‘voor Harry is het een hele aanpassing’. Toch wordt er geschreven dat Harry niet snel zal besluiten om terug te keren. “Hij heeft zijn keuze gemaakt. Het zou niet makkelijk zijn om alles nu weer ongedaan te maken”, schrijft de auteur.

Aan de woonruimte zal het in ieder geval niet liggen. Hun nieuwe villa met 1700 vierkante meter woonplezier telt 9 slaapkamers, 16 badkamers, een bibliotheek, een spa met sauna en stoomcabine, een wijnkelder, bioscoop, tuin met – uiteraard – zwembad, tennisbaan, rozentuin en een speeltuin voor Archie. Kijk je mee?

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Getty Images & Brunopress