Dit is wat prins Harry de afgelopen tijd het allermeest heeft gemist

Vanwege de coronacrisis was er wereldwijd een stuk minder mogelijk. Familie bezoeken, naar grote evenementen en op vakantie gaan, bijvoorbeeld. Ook prins Harry had daar moeite mee. Maar 1 ding miste hij in deze periode het allermeest.

En het is niet wat je als eerste denkt.

Los Angeles

De Britse prins heeft zich in 2020 met Meghan en zoontje Archie teruggetrokken uit het koningshuis en vertoeft momenteel in een villa in Los Angeles. Daar zijn ze ver van Engeland en familie. Wat prins Harry in deze tijd het allermeest mist, heeft ook te maken met zijn vaderland.

Missen

Zo zou prins Harry niet kunnen wachten tot de Engelse rugbyspelers weer mogen spelen. Harry is de beschermheer van de Britse rugby league en groot fan van de sport. Nu alle sportevenementen stilliggen, mist de prins de competitie.

Pauze

Onlangs maakte Harry voor een campagne van England Rugby een video waarin hij dit uit de doeken deed. “We missen rugby allemaal”, zei de hertog van Sussex in de video. Wel geeft hij aan dat de pauze in de sportwereld de ‘geest niet heeft weggenomen’ uit de sport.