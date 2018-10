Prins Harry altijd al in een zwembroek willen zien? Dat kan nu!

Prins Harry en Meghan zijn momenteel op bezoek in Australië. De focus van dit bezoek ligt op de Invictus Games die dit jaar in Sydney worden gehouden. Als bedankje voor zijn komst kreeg Harry van een paar sporters een mini zwembroek cadeau. Harry is de beroerdste niet en trok de zwembroek zo aan.

Het is niet vreemd dat Harry en Meghan naar Australië zijn gevlogen om de Invictus Games bij te wonen, aangezien Harry de grondlegger is van het internationaal sportevenement voor militairen die door of tijdens hun dienst gewond raakten.

Ieniemienie

De hertog van Sussex was in gesprek met een sportpresentator en twee leden van het Australische team toen hij een cadeau kreeg overhandigd. Het was een ieniemienie zwembroekje, precies zo een als de Australische sporters dragen. Het broekje wordt ook wel een ‘budgie smuggler’ genoemd. Prins Harry werd helemaal enthousiast toen hij het broekje kreeg. “Yes!”, riep hij meerdere keren.

Aantrekken

“Hij zei: ‘Zal ik ‘m aandoen?’ Wij zeiden: ‘Honderd procent’. Dus hij trok ‘m gewoon aan. En het stond hem nog ook”, vertelt Dylan Alcott, een van de sporters die drie keer goud won tijdens de Paralympics in rolstoeltennis en rolstoelbasketbal. Prins Harry trok het kleine zwembroekje zo over zijn kleding aan en inderdaad: hij kan het heel goed hebben. Op de achterkant stond zelfs de tekst: “Team Aus Down Under”. Wat een hilarisch cadeau!

