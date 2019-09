Prins Harry deed dinsdag iets totaal onverwachts voor het Britse volk: hij deed zelf zijn autodeur dicht. Terwijl dat voor ons misschien de normaalste zaak van de wereld lijkt, is dat het voor Engeland zeker niet.

Vorig jaar zagen we hertogin Meghan dezelfde actie uitvoeren. Het was toen de eerste keer dat ze als officieel lid van de koninklijke familie op pad ging. Voor de Oceania-tentoonstelling in de Royal Academy of Arts in Londen stapte ze de zwarte auto uit en deed de autodeur achter haar dicht. Met gevolg dat ze flink werd gewaarschuwd door het koningshuis dit niet meer te doen.

Advertentie

Nu ook Harry

Maar manlief Harry deed hetzelfde deze week. De Britse prins was toen aanwezig bij de vijfde verjaardag van de Invictus Games. Hij is initiatiefnemer van dit sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Bij aankomst sloot hij de autodeur achter hem. En dat terwijl de traditie voorschrijft dat de deuren van wagens steeds gesloten moeten worden door de beveiliging.

Dichtbij het volk

Afijn, hiermee wil het stel hun nederige aard bewijzen. Iedereen sluit een autodeur, waarom zouden zij dit niet doen? Harry en Meghan worden de hemel ingeprezen door hun fans. De wereldse aandacht voor deze simpele actie is een teken van de intense controle die de royals ondergaan. Het was niet de eerste keer dat ze dit deden, en vast ook niet de laatste.

Archie’s Dad Looking Handsome Arriving For The InvicusGames 5 Year Celebrations ….Oh and He Closed The Car Door Himself 😂😂❤️, How Bout Dat????#InvictusGames #PrinceHarry #DukeofSussex pic.twitter.com/uueQP3bhSU — DuchessMeghan (@DuchessMegsmile) September 10, 2019

V

Prince Harry ‘twins’ with Meghan Markle and breaks royal tradition by shutting his own car door – a year after the Duchess was praised for the same move

======https://t.co/HuGQTzGZve pic.twitter.com/tA71GpJnHL — Επικαιρότητα – V – News (@triantafyllidi2) September 11, 2019

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The Sun. Beeld: ANP