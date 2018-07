Dit deed prins Harry voor Diana's laatste verjaardag

Op 1 juli 1997 was prinses Diana voor het laatst jarig. Ze werd 36 dat jaar. Op 31 augustus zou ze tragisch omkomen bij een auto-ongeluk in Parijs, nadat ze was achtervolgd door paparazzi.

Een dag voor haar verjaardag kwam tijdschrift Vanity Fair uit, met een groot interview met de prinses. Daarin sprak ze openhartig over hoe ze een nieuw leven wilde opbouwen, na haar scheiding van prins Charles.

Op haar verjaardag zelf, schrijft Tina Brown, auteur van The Diana Chronicles , dat de prinses maar liefst negentig boeketten met bloemen ontving en dat de toen 12-jarige Harry haar belde vanaf school. Hij zong samen met een groep klasgenootjes "Happy Birthday" door de telefoon. Ahw! Harry was dol op zijn moeder, vertelde hij onlangs nog in een interview. Maar zijn laatste belletje met haar zal hem altijd bijblijven