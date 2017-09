Prins Harry ontmoet zijn dubbelganger tijdens bezoek aan Canada

Ze zeggen dat er van iedereen een dubbelganger rondloopt op de wereld. Die dubbelganger heeft de Britse prins Harry gevonden tijdens een bezoek aan Canada.

Prins Harry was dit weekend aanwezig bij the Invictus Games met de Canadese premier Justin Trudeau. Daar was dus ook de officiële fotograaf van Trudeau bij aanwezig en laat die fotograaf nou heel wat overeenkomsten hebben met prins Harry. Dat viel de premier ook op, dus hij besloot een foto te maken van de fotograaf en prins Harry. En dat werd natuurlijk een grote hit op social media:

Something about Canadian photographers and their royal lookalikes. Meet @Ben_Nelms pic.twitter.com/trrQVJNMMK — Adam Scotti 🇨🇦📷 (@AdamScotti) 25 september 2017

Wat bleek: er is ook een Canadese fotograaf die juist op prins William lijkt. Dit was natuurlijk dé gelegenheid voor de fotograaf om dat te delen. Het is bijna te mooi om waar te zijn…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BBC.com. Beeld: Getty.