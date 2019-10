Prins Harry ontvangt Ed Sheeran bij hem thuis (en zijn deurbel is hilarisch)

Als je aan twee bekendste roodharigen ter wereld denkt, kom je al snel op prins Harry en zanger Ed Sheeran. Grappig genoeg hebben juist die twee de handen ineengeslagen voor een geheim project.

Op 10 oktober is het ‘World Mental Health Day’. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht besteed aan geestelijke gezondheid. De Britse royals zetten zich daar al jaren voor in en nu lijkt zanger Ed Sheeran zich ook bij dit clubje te hebben aangesloten.

Harry en Ed

Woensdag verscheen op het Instagram-account van prins Harry en Meghan ineens een mysterieus filmpje waarin Ed Sheeran langs lijkt te gaan bij prins Harry thuis. Nadat de bel -hilarisch genoeg- de melodie van het Britse volkslied God Save The Queen laat horen, doet Harry vrolijk de deur van ‘zijn’ huis open. “Hi mate, how are you doing”, begroet Ed Sheeran de Britse prins. Harry antwoordt lachend: “Het lijkt wel alsof ik in de de spiegel kijk.” De zanger vraagt vervolgens of hij het erg vindt als de camera mee naar binnen gaat, maar daar heeft de prins geen enkel probleem mee.

Teaser

Na dat beeld stopt de teaser en verschijnt in beeld de tekst: “Morgen 10 oktober”. Hoe de video verdergaat en of we echt een kijkje krijgen in het paleisje van Harry en Meghan moeten we dus nog even afwachten.

