Waarom we dankzij prins Harry weer aan deze iconische foto van Diana denken

Prins Harry trad vrijdag in de voetsporen van zijn moeder, prinses Diana. De hertog van Sussex bezocht een mijnenveld in Angola, precies dezelfde plek die zijn moeder Diana 22 jaar geleden aandeed.

Momenteel zijn Harry en Meghan met hun Archie in het land. Net als zijn moeder destijds zet de Britse prins zich in voor het verwijderen van landmijnen. Diana bezocht in 1997 het landmijnenveld in Huambo, waar de iconische foto werd gemaakt van de prinses in beschermende kleding.

Politiek issue

Tijdens dat bezoek deed Diana beroemde uitspraken waarin ze mijnen een humanitaire en politieke issue noemde. Dat werd niet door iedereen ter harte genomen en ze werd door een Britse minister zelfs ‘een ongeleid projectiel’ genoemd.

Blij verrast

De landmijnen in het voormalige mijnenveld werden hier in 2004 en 2005 geruimd. Tegenwoordig is het gebied veranderd van verlaten en onbewoonbaar naar levendig met scholen en kleine bedrijven. Harry wandelde in hetzelfde kostuum als zijn moeder over het terrein. Valdemar Goncalves Fernandes, operationeel manager die zowel bij Diana in 1997, als vrijdag bij Harry aanwezig was, vindt het erg bijzonder beiden te hebben ontmoet. “Ik was blij verrast toen ik hoorde dat ik prins Harry zou treffen op precies dezelfde plek als prinses Diana 22 jaar geleden”, liet hij weten aan CNN.

Harry zal na zijn bezoek, wederom net als zijn moeder, langsgaan bij het Huambo Orthopaedic Centre. Dit is het medisch centrum waar slachtoffers van mijnen worden behandeld en dat als eerbetoon vernoemd is naar Diana.

Princess Diana brought the issue of landmine clearance to the world’s attention — and now her son Prince Harry is following in her footsteps https://t.co/McEtpFI3wg pic.twitter.com/lW02v9LB5D

LOOK: Prince Harry followed the footsteps of his late mother, Princess Diana, whose walk through an active minefield in Angola 22 years ago helped to lead to a global ban on the deadly weapons.

Angola hopes to be land mine-free by 2025 pic.twitter.com/uHFcQTueG4

— Bloomberg TicToc (@tictoc) September 27, 2019