Ruim twintig jaar na de dood van prinses Diana (1961-1997) heeft prins Harry (36) nog altijd veel te verwerken. In de documentairereeks The me you can’t see, die de Britse prins maakt met Oprah Winfrey, probeert hij de traumatherapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) uit.

Een royal zal je op camera niet snel een therapiesessie zien volgen – áls ze die al volgen – maar Harry is hier om de taboes te doorbreken. In de derde aflevering van zijn serie over mentale gezondheid laat hij een stukje therapie zien met EMDR-therapeut Sanja Oakley.

Slechts enkele maanden na het roemruchte interview met Oprah Winfrey, waarmee Harry en Meghan een figuurlijke bom onder het Britse koningshuis legden, vertelt Harry in The me you can’t see meer over zijn traumatische verleden. Een verleden waarmee hij wil afrekenen. “Ik wilde al tijden experimenteren met EMDR als een vorm van genezing”, zegt hij in de aflevering. “Ik zou er nooit voor open hebben gestaan als ik de afgelopen jaren geen therapie had gevolgd.”