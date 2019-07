Prins Harry openhartig over prinses Diana en baby Archie in emotionele speech

Tijdens een emotionele speech heeft prins Harry dinsdag zowel zijn overleden moeder als zijn pasgeboren zoon Archie geëerd. De Britse prins hield de speech tijdens de National Youth Mentoring Summit in Londen, een organisatie die gericht is op de ontwikkeling en het welzijn van jongeren.

Prinses Diana zou op maandag 1 juli 58 jaar geworden zijn.

Speech prins Harry

De speech had een bijzondere lading aangezien prinses Diana zich vroeger ook veel inzette voor de National Youth Mentoring Summit. Na haar overlijden heeft haar zoon Harry het stokje overgenomen. Tijdens zijn speech dinsdag besloot hij stil te staan bij zijn moeder, gezien zij een ‘erg grote invloed’ op hem gehad heeft.

Rolmodel

Harry vertelde vol trots dat prinses Diana veel levens op een positieve manier beïnvloed heeft. “Ze was voor velen een rolmodel en besefte niet welke impact ze zou hebben op zo veel levens. Ik ben trots op wat jullie hebben bereikt en ik kan vast ook spreken voor mijn moeder, die gisteren 58 jaar zou geworden zijn”, aldus prins Harry.

Voetsporen

Hij vervolgde dat zijn moeder ook zijn eigen rolmodel is geweest en dat hij nog meer aan haar denkt nu hij zelf ook een kind heeft. “Mijn zoon zal altijd zien wat ik doe, mijn gedrag imiteren en misschien zelfs ooit in mijn voetsporen treden”, verklaart de kersverse vader. Om de aanwezige jongeren een hart onder de riem te steken vervolgt prins Harry nog: “Je hoeft geen prins of prinses te zijn om een rolmodel te zijn. Het is zelfs nog waardevoller als je dat níet bent, want dan zal iedereen zich in jou herkennen.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP