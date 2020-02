Dat prins Harry en Meghan Markle volop aan het genieten zijn van hun ‘vrijheid’ sinds Megxit, blijkt wel uit één van de laatste deals die ze hebben gesloten. De twee zijn namelijk een samenwerking aangegaan met Apple TV en Oprah Winfrey om een serie te maken rondom geestelijke gezondheid.

Hoewel Buckingham Palace en Apple TV nog geen verdere details naar buiten hebben gebracht over de deal, heeft het goede doel ‘Combat Stress’ wel al laten weten dat ze zullen meewerken aan de serie van prins Harry.

Eigen problemen

Combat Stress is een organisatie die veteranen helpt met hun angsten, depressie en posttraumatische stressstoornissen. Ook een aantal andere Britse organisaties en ziekenhuizen zullen bij de televisiereeks betrokken worden. Geestelijke gezondheid is een onderwerp dat het koppel aan het hart ligt. Zo is Harry in het verleden al openhartig geweest over zijn eigen mentale problemen die ontstonden na de dood van zijn moeder Diana. Daarnaast zet hij zich ook jaren in voor veteranen en goede doelen die focussen op geestelijke gezondheid.

Oprah Winfrey

Hoewel vooral Oprah Winfrey en Harry het uithangbord van de reeks worden, is ook Meghan bij de productie betrokken. Oprah is al jaren een goede vriendin van Meghan en was ook een van de vele sterren die op hun huwelijk aanwezig was. De serie zal naar verluidt later dit jaar op Apple TV worden uitgebracht.

