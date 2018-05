Dit is waarom prins Harry twee exen uitnodigde voor zijn bruiloft

Als je ex prins Harry is en voor het oog van de wereld trouwt met zo’n beetje de mooiste vrouw van het noordelijk halfrond, dat is nog tot daaraan toe. Maar dat je daar in de kerk bij aanwezig moet zijn, dat was gisteren nogal een shock voor kijkers.

Harry en Meghan trouwden op de bruiloft van het jaar (pardon? van het decennium!), voor het toeziend oog van honderden van hun beste vrienden, liefste familie en een stoet aan beroemdheden – naast natuurlijk miljoenen kijkers over de hele wereld.

Exen

Maar op de gastenlijst van Windsor prijkten ook twee namen uit de persoonlijke geschiedenis van prins Harry, te weten: Chelsy Davy en Cressida Bonas. Beide dames hebben namelijk een romantisch verleden met de vrolijke Britse royal. Chelsy was Harry’s eerste serieuze vriendin, ze hadden een (knipperlicht)relatie toen ze allebei begin twintig waren. Cressida was daarna twee jaar het liefje van de prins, tot 2014.

En toch zaten ze in de kerk This Little Light of Mine en Stand By Me te zingen. ‘Waarom?!’ vroeg het twitterend publiek zich af. Nou, dat zit zo; de exen behoren allebei tot de directe vriendenkring van de prins, schrijft People. Met beide vrouwen is Harry op goede voet gebleven, gezien ze allemaal tot dezelfde vriendengroep behoren.

Cressida Bonas

Actrice Cressida is een van de beste vriendinnen van Harry’s nichtje, prinses Eugenie (die later dit jaar gaat trouwen) – dochter van de Britse prins Andrew. Na hun verbroken relatie is Harry zelfs twee keer gespot in de zaal bij theatervoorstellingen waar Cressida in speelde.

Chelsy Davy



Juriste Chelsy (middelste op de foto) zei een paar weken voordat prins Harry zijn vrouw Meghan ontmoette in een interview dat Harry en zij nog altijd contact met elkaar hadden. “Ik denk dat we altijd goede vrienden zullen blijven,” antwoordde ze desgevraagd bij The Sunday Times.

Grappen

Die arme Chelsy moest het vooral ontgelden gisteren, zij werd prompt het mikpunt van spot op Twitter. Haar ietwat verbitterde gezicht leverde een hele trits aan grappen op en zelfs een eigen hashtag: #itshouldhavebeenme, (ofwel #ikhaddaarmoetenstaan).

When your ex turns up to your wedding. #royalwedding pic.twitter.com/W9CyNF9Vtr — BBC Three (@bbcthree) 19 mei 2018

Prince Harry’s ex girlfriends face at the #RoyalWedding is a picture 😂#ItShouldHaveBeenMe pic.twitter.com/y1FveSBq6g — Samantha Quek (@SamanthaQuek) 19 mei 2018

This really is an unfortunate photo. She looks like the scorned woman at the end of an episode of a soap opera.. staring and plotting.. whisky in hand… the regret.. the envy.. #RoyalWedding #ItShouldHaveBeenMe #chelseadavy #TheEx pic.twitter.com/ICw1Fb5G5U — Just Me (@BusiPsych) 19 mei 2018

#ItShouldHaveBeenMe

That moment when you kiss the bride and your ex is few meters away from you. 😂😂 pic.twitter.com/ZBRXO3itHC — Said M Pacha (@MasiullahPacha) 19 mei 2018

Think a massive congratulations is due to Chelsy Davy for having the manners not to tell Harry where he could stick his wedding invitation — Róisín Heneghan (@rosehen) 19 mei 2018

Maar eigenlijk had Chelsy overladen moeten worden met complimenten vinden anderen, voor het wél verschijnen op de bruiloft van haar ex.

Bron: People.