Meghan Markle over prins Harry: “Hij is een trotse feminist”

Hugo Borst en Iris Koppe zijn beiden schrijvers, maar daar houdt de gelijkenis wel op. Toch zijn ze vrienden én gaan ze geen onderwerp uit de weg. Over oud worden, politiek, sex, corona en meer: Hugo en Iris stellen brutale vragen en geven openhartig antwoord.

I: Ik bespeur leedvermaak.

H: Sorry, ik moet bekennen dat ik in de lach schoot om jullie misère.

I: Ik wed dat er deze zomer meer vakanties van thuisblijvers in het water zijn gevallen. Het weer was hier matig, het regende vaak.

H: Ik kom net ter