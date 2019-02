Prins Harry reageert hartverwarmend op vrouw die foto van zijn moeder laat zien

Het is alweer 22 jaar geleden dat prinses Diana overleed. Prins Harry werd vrijdag verrast door een oude foto van zijn moeder.

En daar reageerde hij zo lief op.

Bristol

Harry en Meghan brachten vrijdag een bezoekje aan de Britse stad Bristol, voor een rondleiding door het historische Bristol Old Vic-theater. Buiten in de sneeuw stonden fans hen op te wachten. Waaronder een vrouw die een bijzondere foto aan Harry wilde laten zien.

Dierbare foto

“Harry, ik heb een foto van je moeder”, hoor je de dame roepen in onderstaand filmpje. Terwijl Harry zich over het plaatje buigt, legt ze uit dat haar moeder ook in het publiek stond toen prinses Diana 25 jaar geleden Bristol bezocht. “Mijn moeder was zo opgewonden haar te ontmoeten, dat ze de bloemen die ze voor haar had gekocht niet los wilde laten.” De jongste zoon van Diana is zichtbaar ontroerd. “Wat geweldig”, zegt hij vertederend. “Bewaar die foto goed.”

Prince Harry was stopped by a woman in Bristol who showed him a picture of his mother Princess Diana from 25-years-ago. Visibly touched, the Duke tells her to look after the photograph.#PrinceHarry #DukeofSussex #Royals pic.twitter.com/FUhchXLQoO

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 1 februari 2019