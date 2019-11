Prins Harry had geheim Facebook-account met hilarische naam en profielfoto

Als royal kun je natuurlijk niet zomaar een openbaar Facebook profiel beginnen. Dat weet prins Harry ook. Daarom had hij er eentje in het geheim, onder een andere naam.

En die naam en zijn profielfoto zijn wel heel erg grappig.

Spike Wells

Weinig mensen wisten van het profiel van Harry af. Dat komt mede doordat hij niet zijn eigen naam gebruikte, maar zijn bijnaam, Spike Wells. Harry’s vrienden en familie noemen hem Spike, door het stekelige kapsel dat hij vroeger had. Tot 2012 gebruikte hij die naam voor het profiel.

Facebook vrienden

Op het account had Harry interessante Facebook vrienden. The Telegraph schrijft dat hij meer dan 400 vrienden had, waaronder een aantal van de rijkste mannen en vrouwen van Engeland.

Profielfoto

Uiteraard gebruikte Harry geen foto van zichzelf als profielfoto. In de loop der tijd heeft hij het plaatje wel regelmatig aangepast. Zo was het eerst een egel, daarna een karakter uit de Madagasker-films en toen een kind met rood haar met daaronder de tekst ‘Oh my god, I’m a ginger’.

Verwijderd

Naar verluid zou het profiel verwijderd zijn toen het Las Vegas schandaal met prins Harry in de hoofdrol zich afspeelde. Er kwamen destijds foto’s naar buiten waarop de prins naakt te zien was, feestend in een duur hotel.

Er werd nog een geheim van de prins onthuld toen er een foto van zijn oude studentenkamer opdook…



Bron: Cosmopolitan. Beeld: ANP