Prins Harry doet harten smelten door hondje te knuffelen

Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle ontmoetten vandaag twee ontzettend lieve fans: een meisje met een grote wens en een hondje dat werkelijk om op te eten was.

Harry en Meghan bezochten een bedrijf in het Britse Birmingham dat werkplekken biedt aan onderwijsorganisaties. Ter ere van Internationale Vrouwendag werd het koppel warm onthaald door ambitieuze vrouwen en meisjes. Én een tekkel.

Pootje schudden

De prins was druk bezig met handen schudden, toen hij opeens op een uitgestoken pootje stuitte. Een vrouw uit het publiek had haar tekkel meegenomen. Dierenvriend als ‘ie is, nam Harry uitgebreid de tijd om het hondje te aaien – dat er zichtbaar van genoot. Ook slaakte het beestje even een geeuw, want poeh, hij had lang staan wachten met zijn baasje. Schattiger wordt het niet!

Thank you to everyone (dogs included!) for the warm welcome to Birmingham this morning. pic.twitter.com/f6E3gbGfiP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 8, 2018

Actrice worden, net als Meghan

Erna raakte prins Harry aan de praat met de tienjarige Sophia Richards, die hem toevertrouwde dat ze dolgraag actrice wil worden. Voordat Meghan ten huwelijk gevraagd door Harry, was ze een wereldberoemde actrice dankzij haar rol in de advocatenserie Suits. En dus regelde de prins even een ontmoeting tussen de twee. “Meghan vertelde me dat ik kan bereiken wat ik maar wil en dat ze me dolgraag op tv wil zien”, vertelt het meisje aan People. “Mijn droom kwam uit. Ik zal deze dag nooit vergeten.”

Bron: People. Beeld: Twitter, Brunopress

Ook je hond door prins Harry laten aaien, of gewoon zwaaien naar de royals? Boek nu een 3-daagse citytrip naar Londen in de Libelle Shop:

3-daagse stedentrip naar Londen Vanaf € 99,- Boeken

Mocht je het gemist hebben: we hebben er een nieuwe Nederlandse prins bij! En hij is al 21 jaar. Libelle’s royalty-expert Coks praat je bij: